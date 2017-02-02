Галина Данчикова посетит Абыйский улус, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В поселке Белая Гора депутат Государственной Думы проведет личный прием граждан, побывает в открывшейся после капитального ремонта Центральной районной больнице, ознакомится с учебным процессом в Белогорской средней общеобразовательной школе имени Виктора Ефимова.

В рабочем графике депутата также посещение торговых точек и муниципальных аптек, ознакомление с деятельностью социально-культурного центра поселка , казенного предприятия «Дороги Арктики» и аэропорта «Белая Гора» — филиала федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера».

Депутат Госдумы Галина Данчикова также примет участие в Отчете Правительства республики перед населением Абыйского улуса.

Отметим, что на протяжении трех лет Галина Данчикова, будучи премьер-министром Республики Саха (Якутия), посещала Абыйский улус с отчетами исполнительных органов государственной власти.