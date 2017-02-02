Галина Данчикова обсудила вопросы поддержки ТОСЭР

Депутат Госдумы Галина Данчикова и генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов подробно обсудили рассматриваемый в парламенте законопроект, направленный на повышение эффективности функционирования территорий опережающего развития. Нововведение связано с реализацией федерального закона о территориях опережающего социально-экономического развития (№ 473 от 29.12.2014 года), определяющим правовой режим ТОСЭР в Российской Федерации, меры государственной поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях.

Напомним, данный законопроект на пленарном заседании Госдумы представила член Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.

Территория опережающего развития «Индустриальный парк Кангалассы» — первая на территории Якутии и имеет хорошие перспективы. Такую оценку дал в ходе посещения объекта заместитель Юрий Трутнев, председатель Правительства РФ– Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В ноябре прошлого года полпред побывал на одном из объектов — круглогодичном тепличном комплексе компании «Саюри» — резидента ТОР «Кангалассы». Юрий Трутнев положительно оценил ход строительства ТОР и предложил показать «Кангалассы» руководителям соседних регионов как эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса.

В беседе с Галиной Данчиковой Дмитрий Борисов особо подчеркнул, что резидентами парка будет открыто 350 новых высокопроизводительных рабочих мест, предприятия начнут выпуск продукции, востребованной жителями республики. Поэтому, по его словам, крайне важно, что своевременно совершенствуется законодательная база, направленная на осуществление деятельности по управлению территорией опережающего социально-экономического развития.