Галина Данчикова обсудила с главами муниципалитетов вопросы местного самоуправления

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова провела рабочую встречу с главами муниципальных образований Якутии и председателями представительных органов муниципальных районов и городских округов при Госсобрании Ил Тумэн республики.

Открывая встречу, Галина Данчикова поблагодарила глав за совместную работу на посту Председателя правительства, отметила системное конструктивное взаимодействие между исполнительной и муниципальной властью, выразила уверенность, что такое сотрудничество будет продолжено теперь и с депутатом Государственной Думы от региона в интересах республики. Депутат парламента страны акцентировала внимание глав на вопросах, требующих решения на федеральном уровне.

В ходе встречи были обсуждены два актуальных для муниципалитетов вопроса. В частности, речь шла о совершенствовании федерального закона о контрактной системе в сфере закупок.

«В настоящее время экономика нашей страны напрямую взаимосвязана с контрактной системой, через которую ежегодно в экономику направляется более 10 трлн рублей, осуществляя закупки ь товаров, работ и услуг. Именно поэтому в современных условиях все большую актуальность приобретает вопрос контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и достижения поставленных целей закупок», — отметила Галина Данчикова. По словам депутата, стратегия развития бюджетной политики сегодня ориентирована на поиск решений, которые оптимизируют и сэкономят бюджетные деньги.

По мнению Галины Данчиковой, несмотря на то, что в Закон о контрактной системе неоднократно вносились многочисленные правки, проблемных вопросов, которые необходимо урегулировать, и пробелов в регламентации отдельных вопросов остается достаточно.

В рамках дискуссии Галина Данчикова предложила обсудить эти вопросы, при необходимости сформулировать предложения от Якутии, в том числе для понимания, как именно следует поступать заказчику, в том числе муниципальному, для соблюдения требований законодательства.

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Также, по мнению Галины Данчиковой, в федеральном законе 44-ФЗ должен быть отдельный раздел, в котором необходимо саккумулировать все вопросы, связанные с районами Крайнего Севера, включая природно-климатические, географические особенности, слаборазвитую транспортную инфраструктуру, ограниченные сроки северного завоза.

Второй вопрос повестки дня касался реализации отдельных положений Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

«Местное самоуправление является самостоятельным видом публичной власти, обеспечивающим решение населением вопросов местного значения. К вопросам организации местного самоуправления Парламент страны подходит серьезно, — отметила Галина Данчикова. – Базовый законодательный акт представляет собой очень большой по объему правовой акт, нормы которого регулируют самые различные аспекты местного самоуправления – бюджетные, социальные, налоговые, земельные и другие».

Сложности в применении данного Федерального закона обусловлены тем, что данный нормативно-правовой акт в силу объективных и не очень объективных, экономических и правовых причин, очень нестабилен. За 13 лет с момента принятия данного закона были изданы более 100 федеральных законов о внесении в него изменений. В основном изменения касались компетенции органов МСУ.

Депутат Госдумы предложила главам муниципальных образований обсудить актуальные проблемы в развитии местного самоуправления в целях совершенствования действующего федерального законодательства.

«Наша общая задача в этом направлении – обеспечить общественную стабильность, слаженную работу органов государственной власти и местного самоуправления по реализации обязательств перед гражданами», — подчеркнула Галина Данчикова.

По вопросам совершенствования федерального закона 131- ФЗ к депутату Госдумы обратился председатель Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества, глава поселка Жатай Анатолий Кистенев.

Предложения органов местного самоуправления касаются применения в Уставах муниципальных образований отсылочных норм при внесении изменений в федеральный закон. По словам Анатолия Кистенева, муниципальные образования республики испытывают проблемы в исполнении надлежащим образом требований статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» в связи с частыми изменениями в законодательстве.

Еще одна актуальная тема – обустройство минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов. В силу части 6 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Эти полномочия органам государственной власти субъектов Российской Федерации не передавались. В соответствии с п.9 ч.1 ст.14 №131-ФЗ в полномочие поселений входит только обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

По мнению глав, проведение данных работ относится к федеральным полномочиям, так как противопожарная просека входит в состав федерального лесного фонда. У муниципальных образований нет полномочий во владении и пользовании, или в аренде ни одного федерального лесного участка. Данный вопрос поднимался на круглом столе, организованном Постоянным комитетом Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Тем не менее, надзорные органы требуют с муниципальных образований обустройство минерализованных противопожарных полос (противопожарных разрывов). Главы задаются вопросом — имеют ли право муниципальные образования обустраивать минерализованные противопожарные полосы в федеральных лесах?

Также в ходе встречи депутат отметила принятые на декабрьских пленарных заседаниях важнейшие законы, имеющие стратегическое значение не только для Якутии, но и всего Дальневосточного региона. Это, прежде всего, закон на выравнивание тарифов на электроэнергию. Законопроект принят в окончательном чтении.

В первом чтении принят законопроект по поддержке туризма для территорий Дальнего Востока. Решение парламента связано с мерами, реализуемыми через налоговые преференции. Галина Данчикова прокомментировала данный законопроект, отметила, что для Якутии это тоже востребованное направление.

Главы муниципальных образований поблагодарили депутата за плодотворную встречу, подробную информацию о регламенте работы российского парламента, работе по формированию федерального бюджета. Одобрили и поддержали совершенно новый, по их словам, формат взаимодействия между депутатом от региона и муниципальной властью и выразили готовность выступать экспертами по самым актуальным для жителей республики вопросам, исходя из многолетнего опыта практической работы на местах. Также главы поддержали планы депутата Госдумы Галины Данчиковой в рамках региональной недели посещать районы республики, задали волнующие их вопросы, которые были взяты на карандаш.

В свою очередь, Галина Данчикова заострила внимание глав на первоочередных задачах. По словам депутата, в целях безусловного исполнения бюджетов муниципальных образований необходимо пройти перерегистрацию полномочий заказчиков и уполномоченных органов в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами — Электронный бюджет.

Отметим, что Галина Данчикова входит в ключевой комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, возглавляет подкомитет по межбюджетным отношениям, является членом трехсторонней комиссии и входит в группу экспертов, которая рассматривает законопроекты, связанные с федеративными отношениями и организацией местного самоуправления.