Галина Данчикова: «Единая Россия» задала принципиально новый формат работы в регионах

Партия «Единая Россия» в Государственной Думе 20 декабря в Москве подвела итоги своей работы в текущем году и определили задачи на 2017 год. В заседании думской фракции принял участие премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

Депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова отметила, что в своем выступлении председатель партии Дмитрий Медведев акцентировал внимание депутатов на программу.

««Единая Россия» задала принципиально новый формат работы в регионах. В первую очередь, встречи с людьми, личные приемы, встречи с партийным активом в районах, населением самых дальних наслегов республики. Со своей стороны якутский региональный исполком партии нацелен на то, чтобы оказать содействие депутатскому корпусу по организации своей работы на региональной неделе», — отметила Данчикова.

Во время региональных недель были проведены ряд встреч с главой Якутии, депутатами Госсобрания (Ил Тумэн), кабинетом министров республики, главами муниципальных районов и населением Кобяйского и Чурапчинского районов.

Во «Единой России» отмечают эффективный старт работы Госдумы нового созыва. За 77 дней осенней сессии Государственная Дума рассмотрела 346 законопроектов, из них было принято 120 законов, в том числе внесенных президентом 20 законодательных инициатив, правительством РФ 76 инициатив, два из принятых законов были внесены депутатами всех фракций. Депутатами фракции «Единая Россия» было внесено семь принятых законов и совместно с представителями других фракций четыре законопроекта.