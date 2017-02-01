Фонд соцстрахования: Выявить «липовый» больничный – проще простого

В 2016 году в Якутии выявили три лжебольничных. Причем в качестве медицинской организации, которая, якобы, освободила сотрудника от работы, была указана несуществующая ныне больница города Якутска.

В обязанности Фонда социального страхования Российской Федерации помимо возмещения расходов страхователей входит и контроль за обоснованностью расходования средств Фонда. С этой целью регулярно проводятся соответствующие проверки, в ходе которых всегда проверяются листки нетрудоспособности на предмет их правильного оформления. При проверках выявляются и фальшивые больничные.

Однако чаще всего поддельные листки выявляются по месту работы — бухгалтерами расчетных отделов. Обращают на себя внимание цвет, плотность бумаги, нетипичные номера, небрежное и неправильное оформление больничных.

Например, было выявлено несколько фальшивых листков нетрудоспособности, в наименовании строк которых были допущены комические ошибки — вместо «Листок нетрудоспособности» было указано — «Листок нетрудоспособного», вместо «Освидетельствован в бюро МСЭ» — «Освидетельствован в бюро МСЮ» и другие.

В 2014-2016 годах специалистами Регионального отделения и бдительными бухгалтерами страхователей было выявлено 33 поддельных листка нетрудоспособности. Практически все они были «привезены» из других регионов и чаще всего совпадали с периодом очередных отпусков работников.

В Фонде отметили, что установление подлинности бланка листка нетрудоспособности на сегодняшний день не составляет большого труда. В Российской Федерации единственным изготовителем и распространителем бланков листков нетрудоспособности является Фонд социального страхования Российской Федерации. Информация о каждом бланке заносится в Портал Фонда. Здесь указываются не только номера больничных, но и маршруты их распространения — в какое Региональное отделение был распределен конкретный бланк и далее в какую медицинскую организацию. Также указывается временной период, когда были совершены эти действия.

Уважаемые граждане! Предоставление фальшивого документа является преступлением. И за него следует уголовное или административное наказание. А также обман работодателя может грозить потерей работы и репутации, предупредили в ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС(Я).