Фонд социального страхования о шести главных изменениях года

Региональное отделение Фонда социального страхования республики сообщает об изменениях в законодательных и иных нормативных правовых актах в области обязательного социального страхования в 2017 году.

1. О страховых взносах

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» утратил силу с 01 января 2017 года.

Правоотношения, связанные с уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе Налоговым кодексом Российской Федерации.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01 января 2017 года, осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации в порядке, действовавшем до 01 января 2017 года (ст. 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»).

2. Утвержден размер индексации выплат, пособий и компенсаций

В соответствии со статьей 4.2. Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации …» с 01 февраля 2017 года предусмотрена индексация исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год, следующих пособий:

• единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

• социального пособия на погребение.

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 68-ФЗ размер индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» с 01 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054.

Учитывая вышеизложенное, с 01 февраля 2017 года размеры следующих видов пособий, выплата которых производится за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, устанавливаются с коэффициентом 1,054:

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

• социальное пособие на погребение.

Отмечают, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленному из заработной платы в размере 40 % среднего заработка, законом не предусмотрено. Индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,054 применяется только в случае рождения ребенка 01 февраля 2017 года и позднее.

3. Предельная величина базы

В соответствии с пунктами 4, 6 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов устанавливается ежегодно Правительством Российской Федерации. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года исходя из роста средней заработной платы в Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 1255 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г.» предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2017 года в 1,051 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации и составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 755000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2017 года.

4. Определен порядок исчисления пособия по беременности и родам

Статьей 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ) определен порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком выплачиваемых лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Пункт 3.2 ст.14 Федерального закона № 255-ФЗ устанавливает, что средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов, с учетом ее индексации, в отношении каждого физического лица установлена в сумме, не превышающей:

• с 1 января 2015 года — 670 000 рублей;

• с 1 января 2016 года — 718 000 рублей.

Согласно ч. 3.3. ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, на два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, в 2017 году предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам составляет: (670000 + 718000) / 730 = 1901,37 рублей. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет: (670000 + 718000) / 730 * 30,4 * 40% = 23120,66 рублей.

5.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

С 01 июля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда установлен в размере 7500 рублей в месяц.

При этом следует учесть, что индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачивают страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, исходя из стоимости страхового года.

Согласно ч. 3 ст.4.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Федеральный закон № 255-ФЗ) стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации в части страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Подпунктом 2 п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством установлен в размере – 2,9 %.

Таким образом, в 2017 году стоимость страхового года будет составлять 7500 * 2,9% * 12 = 2610 рублей 00 копеек.

Одновременно обращают внимание на то, что Федеральным законом от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и иными актами, регулирующими правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предусматривается применение при назначении, исчислении и выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, минимального размера оплаты труда. Например, выплата пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев (ч.6 ст.7 Федерального закона №255-ФЗ); наличие одного или нескольких оснований для снижения пособия по временной нетрудоспособности (ст.8 Федерального закона №255-ФЗ); выплата пособия по беременности и родам застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев (ч.3 ст.11 Федерального закона №255-ФЗ); в случае, если застрахованное лицо не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда (ст.14 Федерального закона №255-ФЗ).

6. Шестое изменение

Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 01 июля 2017 года устанавливается в сумме 7800 рублей в месяц.