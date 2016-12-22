Фонд «Праздник жизни» благодарит якутян за помощь и поддержку

Жители Якутии, организации и предприятия активно участвуют в благотворительной деятельности. Так, коллектив Министерства по развитию гражданского общества республики решил отказаться от проведения новогоднего корпоратива – вместо этого в ведомстве прошёл сбор средств в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Новогодняя благотворительная акция собрала более 60 тысяч рублей, которые перечислены в Благотворительный фонд ОИП «Праздник жизни» для оказания адресной помощи детям с онкозаболеваниями.

«Это очень хороший посыл и доброе начинание коллектива министерства, который на деле оказывает помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается, а это особенно важно в наше трудное время», — отметила депутат Госсобрания Якутии, директор Благотворительного фонда ОИП «Праздник жизни» Алёна Атласова.

Она также напомнила, что в конце ноября в эфире НВК «Саха» прошла благотворительная передача, в поддержку троих детей, проходящих лечение в отделении детской онкологии Педиатрического центра Национального центра медицины. Жители Якутии, предприятия и организации оказали активную поддержку. Общая сумма поступлений: 197650 рублей, итого каждому ребенку оказана помощь в сумме 65 883рублей.

Родители 5-летней Азалии Петуховой с диагнозом нефробластома из Усть-Янского улуса, 4-летнего Саши Дроздович с диагнозом ганглионейробластома из Якутска и 14- летнего Гриши Александрова с диагнозом остеосаркома из Чурапчинского улуса искренне благодарят всех, кто помог им и перечислил пожертвования.

Жители республики могут и сегодня оказать посильную помощь этим и другим тяжелобольным детям, которым нужны дорогие лекарства, не входящие в дополнительное лекарственное обеспечение. Они с волнением и надеждой ждут праздника и новогоднего волшебства, душевного тепла и заботы.

Внести благотворительное пожертвование можно по следующим реквизитам:

Благотворительный фонд «Праздник жизни» г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 47, офис 26

ИНН 1435124821

КПП 143501001

р/с 40703810403001700978

Банк АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г. Якутск

БИК 049805770

КОР. СЧ 30101810300000000770

В графе «Вид платежа» необходимо обязательно указать: «Благотворительное пожертвование на акцию «Щедрый вторник»