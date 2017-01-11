Фонд «Харысхал» представил видеоклип «Тыын» в поддержку российского проекта «Жить»

Фонд «Харысхал» презентовал видеоролик «Тыын» («Дыши») в поддержку российского проекта «Жить». Песню на русском и якутских языках исполнили артисты эстрады и дети.

«Жить» охватывает глобальные проблемы, а авторы якутской версии «Тыын» сделали акцент на жизнь людей с инвалидностью и на том, как им стоит принять себя. Клип, безусловно, искренен, трогает сердце и душу. Он также указывает на отсутствие комфортной среды (к примеру, пандусов) и психологические препятствия – на то, что не нужно опускать руки, даже когда очень тяжело.

В съемках участвовали 30 человек, среди них звёзды якутской эстрады Сахая, Варя Maxima, Александра Старостина, Сергей Шергин, Пётр Кулаковский, Сахамин, Ponsash, Алёна Яковлева, Вероника Михеева, рэппер Игорь Петровский – Бабай. В клипе также снялись и исполнили песню директор Театра эстрады Алексей Егоров – Еркен, юный талант Дима Потапов, главный редактор женского портала «Куо» Туйаара Алаас, оперные артисты Александр Емельянов и Маргарита Мартынова. Перевод песни на якутский язык выполнил поэт Виктор Хан—Омук Уола.

«Харысхал» продолжает свою деятельность и внедряет новые проекты. Один из них – начало работы послов фонда. Первыми представителями благотворительной организации стали Анна Фомина, главный редактор газеты «Эхо столицы» Александр Прокопьев, Туйаара Алаас, Сахая и певец Леонид Анциферов.

«В качестве послов мы должны будем выступать от имени «Харысхала», рассказывать о его работе. Я поддерживаю политику фонда, считаю их деятельность очень нужной и доброй. В ближайшее время мы начинаем сотрудничество», – рассказала ЯСИА Туйаара Алаас.

Над клипом потрудились известный якутский кинодеятель, режиссер Михаил Лукачевский, оператор Семён Аманатов, звукорежиссёр Николай Михеев.

Первый клип проекта «Жить» под руководством Игоря Матвиенко показали в рамках вокального конкурса «Голос». Ролик стал очень популярным и продолжил свою миссию как сайт жить.рф. Теперь каждый может присоединиться к проекту со своими вдохновляющими историями и вариантами мотивирующих клипов.

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