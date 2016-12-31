Фонд будущих поколений внес значительный вклад в развитие телемедицины в Якутии

Ряд российских регионов активно внедряют телемедицинские технологии, отмечают российские эксперты, а местные власти поддерживают региональные программы по телемедицине.

“Очевидными пионерами в этом являются такие регионы, как Воронежская, Курганская, Ульяновская области, Красноярский, Алтайский край, Якутия. На пространстве Якутии умещается две Европы, и при низкой плотности населения – один миллион человек – другого пути лечения сердечно-сосудистых заболеваний у них нет”, – рассказал корреспондентам ТАСС руководитель одного из предприятий по выпуску оборудования для телемедицины Юрий Богодухов.

Да, огромная территория нашей республики – ее гордость и ее горе. Представьте жителя отдаленного улуса, которому, чтобы поставить правильный диагноз нужно ехать в столицу республики. Проезд, проживание – зачастую люди тратят на эти цели огромные деньги. Оснащение центральных учреждений здравоохранения сейчас более или менее на высоте. Кроме того, постоянно улучшается оснащение районных больниц, чтобы они служили опорными точками нового здравоохранения.



По словам Юрия Богодухова, в ряде регионов существуют собственные программы по телемедицине: “До 2003 года мы сталкивались с желанием оснастить регионы телемедицинским оборудованием, и это были целевые федеральные программы. Сейчас все больше идет инициатива снизу. Это региональные проекты”.

В регионах отчетливо понимают экономический эффект от телемедицины, подчеркивают эксперты.

Специалисты здравоохранения Якутии рассматривают телемедицину как одно из важнейших направлений. Например, экстренные случаи дистанционно уже давно рассматриваются в республиканской больнице №2. Но для этого прежде всего нужно оснащение современным оборудованием – сейчас даже ЭКГ стала цифровой, что позволяет использовать современные каналы связи.

«Оборудование для широкого внедрения телемедицины закупается в рамках выполнения мероприятий по обеспечению здравоохранения. Отрадно, что помимо государства, осознавая важность вопроса, в этот процесс вовлекаются и негосударственные структуры, такие как Фонд будущих поколений республики», — подчеркнул куратор программных мероприятий по телемедицине Минздрава республики Матвей Николаев.

Фонд будущих поколений республики в уходящем году выполнил программу финансирования приобретения 18 комплектов мониторов суточного артериального давления районным больницам. В декабре специалисты районных больниц прошли курсы по овладению принципами работы кардиомониторов ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления у поставщика, который остановил свой выбор на оборудовании производства «Валента», уже зарекомендовавшее себя на рынке. Приемное оборудование установлено в Национальном центре медицины, в отделении функциональной диагностики, где в предновогодние дни уже начали прием первых данных с районных больниц, в частности из Верхоянской ЦРБ, говорит заведующая отделением функциональной диагностики НЦМ Любовь Тарабукина.

Улучшение здоровья населения регион, и прежде всего подрастающего поколения – основа деятельности крупнейшего благотворительного фонда республики, отметили специалисты Фонда будущих поколений, курирующие данное направление.