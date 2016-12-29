Фонд будущих поколений: Пусть в Новом Году произойдет побольше хороших событий!

В эти праздничные дни, подводя итоги первого года деятельности Фонда будущих поколений после перезагрузки, связанной с принятием стратегического документа – целевой программы «Во имя будущего», рассчитанной до 2020 года, хотелось бы передать всем жителям республики – пусть в Новом Году произойдет побольше хороших событий!

Это зависит от каждого из нас, от того внимания, которое мы уделяем проблемам близких, людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, с чем бы она ни была связана, от нашей готовности сделать свой вклад в дело улучшения жизни в нашей северной республике.

Хотелось бы выразить огромную благодарность всем пожертвователям Фонда будущих поколений, в первую очередь компании АЛРОСА, всем тем организациям и структурам, которые совместно с нами участвуют в реализации стратегической программы «Во имя будущего», за осознание ответственности в деле улучшения социально-экономической жизни Якутии.

От партнеров, от пожертвователей Фонда зависит какой объем, свыше запланированных в рамках бюджета мы готовы направить на улучшение жизни в республике – на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с нарушениями развития, одаренных детей, развитие детского спорта, оздоровление будущего поколения Республики Саха (Якутия). Ваш вклад трудно переоценить, и благодарность жителей республики за построенные и строящиеся социальные объекты, реализованные и намеченные в рамках деятельности Фонда социальные проекты безмерна.

Наша работа проходит в тесном взаимодействии с органами государственной власти республики, Фонд будущих поколений вносит посильный вклад в исполнение социальной политики руководства республики – в деле строительства социальных объектов, улучшения здравоохранения, развития образования и детского спорта в нашем регионе.

Я хотел бы обратиться к подрастающему поколению – цените то добро, которое делают вам и всегда будьте готовы сами делать добро окружающим. Пусть в нашей с вами жизни будет больше радостных минут, добра и счастья!

В адрес жителей республики, активно участвующих в социальных проектах нашего Фонда, можно говорить только самое хорошее – ваша гражданская позиция, направленная на улучшение всех аспектов жизни, – залог обязательных перемен к лучшему, которые произойдут в Новом Году!

Пусть в жизни каждого из нас будет больше моментов счастья, добра и радости! Здоровья и процветания каждому жителю республики, с Новым Годом!

Генеральный директор Целевого Фонда будущих поколений РС(Я)

Сергей Местников