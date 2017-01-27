Фонд будущих поколений подвел итоги целевой программы «Во имя будущего»

Объем финансирования подпрограмм «Содействие» и «Развитие» целевой программы «Во имя будущего» Фонда будущих поколений Якутии в 2016 году составил 757 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор некоммерческой организации Сергей Местников на итоговом отчете 26 января.

Целевая программа «Во имя будущего» на период 2016-2020 годов разработана и утверждена в апреле прошлого года. Общий объём финансирования составил более 3 млрд 700 млн рублей, на подпрограмму «Содействие» — 3 млрд 293 млн рублей и подпрограмму «Развитие» — 408 млн рублей.

«В 2016 году на «Содействие» и «Развитие» направлено 698 миллионов и 58 миллионов рублей соответственно», — отметил генеральный директор Фонда будущих поколений Якутии Сергей Местников.

Подпрограмма «Содействие» подразумевает строительство капитальных объектов. С 2012 по 2016 годы построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 4 объекта образования и науки, 3 — соцзащиты и здравоохранения, 5 — культуры и искусства, 5 — физкультуры и спорта, 2 жилых дома.

От АК «АЛРОСА» в «Содействие» поступили пожертвования в размере 3 млрд 865 миллионов рублей. На реализацию мероприятий направлено 3 млрд 704 миллионов рублей.

«В 2016 году Фонд передал в муниципальную и государственную собственность школу в селе Эльгяй Сунтарского района на 275 мест, больницу в селе Жиганск на 30 коек с амбулаторией на 80 посещений в смену и Центр духовности в селе Бердигестях Горного района», — рассказал руководитель Фонда.

За прошедший год были введены в эксплуатацию два объекта — 71-квартирный жилой дом для работников здравоохранения в городе Мирный и спальный корпус интерната Республиканской специализированной юношеской футбольной школы в городе Нерюнгри на 80 мест. Завершены проектно-изыскательные работы в общежитии студентов ЧГИФКиС на 200 мест со столовой на 100 посадочных мест в селе Чурапча (1 очередь) и интернате на 200 мест Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Кроме того, в канун старого Нового года Минобрнауки Якутии с Фондом будущих поколений подвели итоги архитектурного конкурса на проект Малой академии наук республики, которая будет размещаться в селе Чапаево Хангаласского улуса. Объект включает учебный корпус на 150 мест и интернат на 100 мест.

«На основе эскиза победителей конкурса готовится проектно-сметная документация будущего проекта, работа над которой должна завершиться в ноябре 2017 года. Предварительная стоимость — 745 миллионов рублей», — сообщил Местников.

По его словам, в рамках подпрограммы «Развитие» идут работы по 11 проектам: «Светлое будущее», «Энергия движения», «Создание единого координационного центра детского движения РС(Я)», «Добрая Якутия», «Выявление и развитие одаренных детей и талантливой молодежи Арктики», «Юные таланты Арктики», «Шахматы и шашки – путь к успеху», «Здоровые дети – залог будущего», «Первые шаги в науку», «Воспитание патриотизма», «От сердца к сердцу».

«В последнее время активно обсуждается роль общественных организаций, инициатив и в целом некоммерческого сектора в жизни страны. НКО — сфера влияния, которая играет очень большую роль в социально-экономическом развитии», — резюмировал Местников.

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