Фонд будущих поколений переходит на проектное управление

Проектное управление деятельностью Фонда будущих поколений будет внедрено в течение 2017 года. Об этом 30 января председателю правительства республики доложили на рабочем совещании, которое было посвящено предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности организации.

В ходе отчета, сделанного руководством фонда, отдельно отмечено принятие ряда ключевых документов, определяющих направления развития деятельности крупнейшего целевого фонда республики до 2020 года. Так, в 2016 году, с приходом нового руководителя, силами специалистов Фонда разработана и реализована целевая программа «Во имя будущего», приняты программа управления активами фонда и положение о порядке инвестирования средств.

Руководство фонда гарантировало исполнение программы «Во имя будущего», и доложило о переходе на проектное управление деятельностью Фонда в течении 2017 года. При этом руководитель Правительства республики, отметил высокое качество подготовки целевой программы, и предложил разработать на ее основе Стратегию фонда на долгосрочную перспективу.

В рамках подпрограмм целевой программы большее внимание уделяется развитию общественных проектов, в минувшем году на социально значимые проекты Фонд выделил около 60 миллионов рублей. В свете более расширяющегося влияния некоммерческих организаций своевременно и на должном уровне заработал разработанный Фондом новый ресурсный центр для НКО в новом Общественном центре города Якутска.

Евгений Чекин отметил существенное улучшение финансовых показателей Фонда в минувшем году по сравнению с предыдущими периодами, генеральный директор Фонда будущих поколений Сергей Местников связал это с новыми подходами в управлении ресурсами Фонда. Отмечено обеспечение прозрачности деятельности фонда, улучшение общественного контроля, это показывает и факт безукоризненного отчета Фонда по исполнению программы «Во имя будущего» перед общественным советом.

Премьер также высказал возможность консолидации существующих фондов республики, организованных с участием государства, вокруг крупнейшей организации, которой на данный момент является целевой Фонд будущих поколений.