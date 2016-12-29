Фонд будущих поколений и движение «Добрая Якутия» подводят итоги года

В октябре координаторы движения «Добрая Якутия» начали свою деятельность по привлечению молодежи в социальное волонтерство. Учащаяся молодежь откликнулась быстро, в сжатые сроки свыше 300 желающих стать волонтерами пополнили ряды «Доброй Якутии».

Проект «Добрая Якутия» был разработан в рамках программы «Развитие» Фонда будущих поколений специалистами Фонда. На этапе реализации проекта подключились участники Российского союза молодежи. В эти праздничные дни сотрудники Фонда и волонтеры движения «Добрая Якутия» подводят первые итоги деятельности.

У волонтеров «Доброй Якутии» за короткое время появилось очень много друзей – настоящих, ценящих дружбу и верных – в социальных учреждениях Якутска, в чем мы убедились, побывав на елке в школе интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Педагоги школы говорят, что уже хорошо знают волонтеров «Доброй Якутии» и высоко ценят ту работу, которую они совместно проводят. Так, поставить новогодний спектакль – яркий, веселый, и не из-под палки – помогли студенты АГИКИ, также являющиеся волонтерами «Доброй Якутии». Многим детишкам запомнились мастер-классы и тренинги, которые волонтеры проводят в школе. Всем без исключения учащимся школы-интерната руководитель Управления целевых программ Фонда будущих поколений Николай Фомин вручил подарки от Фонда.

Еще одним весомым индикатором деятельности движения «Добрая Якутия» стала акция «Помощники Деда Мороза», во время которой волонтеры «Доброй Якутии» и неравнодушные горожане исполнили пожелания свыше 300 детишек из социальных учреждений. Они аккумулировали письма Деду Морозу с нехитрыми пожеланиями на Новый Год, и горожане с радостью откликнулись на просьбу «Доброй Якутии» воплотить мечты детей из социальных учреждений в реальность. На той же елке подарки, собранные по акции «Помощники Деда Мороза», детям вручил сам Дед Мороз, внеся минуты волшебства в жизнь детей, оказавшихся в социальных учреждениях.

Движение «Добрая Якутия», направленное на координирование деятельности социальных волонтеров, набирает обороты и географию – с большим воодушевлением подчеркнули в Фонде будущих поколений, персонально отметив вклад Александры Семеновой из Российского союза молодежи в дело «Доброй Якутии».