Федор Борисов: Скажем «нет» наркотикам!

Уважаемые жители республики! 26 июня мы отмечаем Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединятся в борьбе с этим ужасным явлением. Наркоманию без преувеличения можно назвать социальной болезнью. Ее жертвами могут стать практически все, но в большей степени это касается людей молодого возраста. Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей и массой серьезных проблем для всего общества.

Это глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, а потому вызывает особую тревогу, ведь здоровье в шкале человеческих ценностей занимает ведущее место. Поэтому одним из важнейших направлений современной государственной политики является пропаганда и внедрение здорового образа жизни.

26 июня во многих городах России проходят всевозможные акции по профилактике наркозависимости и наркопотребления среди молодежи, готовятся специальные программы, которые призывают отказаться от наркотических веществ.

Сегодня в Якутске открывается Республиканский фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому дню молодежи. Это хорошая возможность для молодых людей показать, что жизнь может быть интересной и насыщенной. Удачи и успехов всем участникам фестиваля!

Мы должны помнить, что только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных результатов в борьбе с наркоманией. Скажем «НЕТ» наркотикам!

Руководитель администрации главы и правительства республики Федор Борисов