Федор Борисов: «Работники прокуратуры бескорыстно трудятся во имя развития Якутии и России»

Руководитель администрации главы и правительства республики Федор Борисов 15 января принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 295-летию Прокуратуры России.

«Вы стоите на страже законности, защищая права гражданина, интересы государства и общества. Руководство республики поддерживает вас в этой работе. С уверенностью могу сказать, что вы честно и бескорыстно трудитесь во имя стабильного и прогрессивного развития Якутии и России», — подчеркнул он в своем выступлении.

Федор Борисов также пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе. Руководитель администрации вручил государственные и правительственные награды сотрудникам и ветеранам прокуратуры.

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