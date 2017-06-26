Евгений Чекин встретился с профессорами Академии гражданской защиты МЧС России

Сегодня председатель правительства Якутии Евгений Чекин встретился с профессорами и преподавателями Института специальной подготовки Академии гражданской защиты МЧС России.

Во встрече приняли участие заведующий кафедрой мобилизационной подготовки, полковник запаса Владимир Штернов, профессор кафедры, полковник запаса Виктор Захаров, старший преподаватель, подполковник запаса Шамиль Хайрутдинов, руководитель мобилизационного отдела администрации главы и правительства Якутии Андрей Никифоров.

С 2012 года профессорско-преподавательский состав Академии приезжает в Якутск и проводит выездные курсы повышения квалификации. Евгений Чекин отметил оптимальность организации таких курсов с точки зрения логистики и более широкого охвата обучающихся.

«Надеюсь, курсы будут иметь для наших руководителей и мобилизационных работников прикладное, практическое значение», – подчеркнул глава кабинета министров.

Владимир Штернов поблагодарил руководство республики за теплый прием: «Спасибо за возможность посетить национальный праздник, мы под очень большим впечатлением. Вчерашний день дал нам настрой на совместную плодотворную работу».

Он отметил, что в сентябре 2017 года запланировано проведение комплексной мобилизационной тренировки под руководством президента РФ по переводу государства на условия военного времени.

Евгений Чекин считает, что курсы повышения квалификации по мобилизационной подготовке руководителей, специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Якутии необходимы. «Нам нужно отрегулировать вопросы координации и взаимодействия между различными ведомствами», – сказал председатель правительства.

Евгений Чекин: Органы власти должны быть готовы к переводу на условия военного времени