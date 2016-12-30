Евгений Чекин встретился с молодежным правительством Якутии

Председатель правительства республики Евгений Чекин 29 декабря провел рабочее совещание с молодежным правительством Якутии.

Вначале о плане Года молодежи в Республике Саха (Якутия) и о плане работы молодежного правительства на 2017 год проинформировала первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политике РС(Я), первый заместитель председателя молодежного правительства РС(Я) Василина Лукина.

Она рассказала, что в предстоящем году большая команда молодых членов правительства большое внимание направит на развитие площадок «Инвестиционная среда» и «Клуб социальных инноваций». Это площадки для прямого общения бизнеса, инвесторов, экспертов, института развития и общественных деятелей с председателем правительства РС(Я) Евгением Чекиным по вопросам развития инвестиционной предпринимательской, имиджевой и социальной сфер региональной экономики.

Также большое развитие предстоит проекту «Кибербезопасность», который направлен на реализацию конкретных мер по противодействию киберугрозам путем самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка и рядовых пользователей.

Помимо этого, члены молодежного правительства обозначили перед премьером ряд вопросов, на которые они рассчитывают получить содействие.

Обращаясь к членам молодежного правительства, Евгений Чекин напомнил, что во время первой их встречи он сказал, что практическую роль молодежного правительства с учетом перехода на проектное управление видит в реализации ряда амбициозных и приоритетных для молодежи проектов.

Премьер отметил, что экономическая ситуация в стране и республике не позволяет реализовывать все гениальные идеи, требующие прямой финансовой поддержки. Для достижения своих целей Евгений Чекин предложил молодым коллегам поискать другие механизмы, например, участвуя в различных грантах.

Евгений Чекин рассказал членам молодежного правительства о нюансах реализации социально-экономических программ, финансовых механизмах, тонкостях законодательства и многое другое, что может пригодиться молодым коллегам в своей дальнейшей работе.

Говоря о работе в предстоящем году, премьер посоветовал не придумывать проекты, которые в связи с ограниченностью финансовых ресурсов будет невозможно воплотить в реальность. «Практика молодежного правительства не ограничивается какими-то нормативно-правовыми актами, есть множество идей, которые можно реализовать благодаря интеллектуальным ресурсам«, — резюмировал Евгений Чекин.