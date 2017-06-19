Евгений Чекин: Таттинцы с огромным уважением относятся к истории своего улуса

Таттинцы с огромным уважением относятся к истории своего улуса, чтят память своих выдающихся земляков, сказал председатель правительства Якутии Евгений Чекин сегодня, приветствуя организаторов и гостей Ысыаха, проходящего в Таттинском улусе.

В этом году праздник в Таттинском улусе посвящен трем знаменательным датам – 140-летию со дня рождения классика якутской литературы, видного общественного и политического деятеля Алексея Кулаковского, 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры, кавалера ордена Трудового Красного знамени Луки Турнина и 50-летию образования совхозов в Якутии.

Отметив, что Ысыах – это незыблемые традиции и обычаи, живая история, Евгений Чекин подчеркнул, что республиканский праздник в Таттинском улусе станет итоговым мероприятием, посвященным юбилею Алексея Кулаковского.

«Наследие Алексея Елисеевича будут и дальше изучать молодые ученые. Возможно, к 150-летию нашего духовного лидера откроются новые грани его гения. Правительство Якутии и впредь будет поддерживать стремление таттинцев не забывать о прошлом, жить настоящим и верить в будущее», – сказал глава кабинета министров.

Он отметил, что Ысыах традиционно проводится в дни летнего солнцестояния, это праздник, знаменующий возрождение природных сил, пробуждение светлых людских помыслов.

«Сегодня его отмечают представители всех народов, проживающих в республике. Мы объединяемся, взявшись за руки, в общем танце осуохай, восхваляющем созидательный труд во имя процветания Родины, символизирующем веру в светлое будущее», – подчеркнул председатель правительства Якутии.

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