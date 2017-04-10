Евгений Чекин: Строительство онкодиспансера – проект повышенной ответственности

Вопросы, связанные со строительством онкологического диспансера в Якутске, обсуждены 10 апреля на рабочем совещании, которое провел председатель правительства республики Евгений Чекин.

С информацией выступили министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова и министр здравоохранения Михаил Охлопков. Глава минстроя республики отметила, что проектно-сметная документация онкодиспансера получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Проект предусматривает реализацию первой очереди первого пускового комплекса работ, в ходе которой будет реконструировано существующее здание радиологического отделения. К корпусу также пристроят дополнительное помещение, где обустроят палаты на 30 коек, кабинеты врачей, помещения для ожидания и гардеробные.

В диспансере будет установлено современное медицинское оборудование: рентгеновский компьютерный томограф с функцией виртуальной симуляции, высокоэнергетические линейные ускорители, рентгенотерапевтический аппарат, гамма-терапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии и другие. На территории диспансера предполагается общественная зона, а также внутренние дворики для прогулок пациентов.

Помимо реконструкции радиологического отделения в рамках первого пускового комплекса будут проведены еще три очереди работ: строительство онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком, возведение онкодиагностического центра ядерной медицины и строительство пансионата-гостиницы.

Строительство первой очереди республиканского онкодиспансера в Якутске должно начаться в 2017 году, на сооружение медучреждения потратят 150 млн рублей из федерального и чуть свыше 300 млн рублей из республиканского бюджетов.

Участники рабочего совещания обсудили ряд вопросов, возникших в ходе подготовки к реализации проекта. В частности, было отмечено, что требуется доработка ряда проектных решений, например – по выносу инженерных сетей с площадки строительства с учетом того, что лечебный процесс должен продолжаться. Также необходимо предусмотреть затраты на заполнение скважин цементно-песчаным раствором, установку температурных трубок, перемычки при устройстве стен и ряд других факторов. Потребуется корректировка проектных решений, также имеются замечания по инженерному обеспечению объекта.

Для устранения противоречий необходима рабочая документация, на разработку которой могут дополнительно потребоваться время и деньги.

«Строительство республиканского онкологического диспансера – проект повышенной ответственности, прошу не забывать об этом. Нам предстоит обеспечить осуществление единого непрерывного процесса строительства и завершение его в срок», – подчеркнул Евгений Чекин.

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