Евгений Чекин побывал на месте будущего детского сада

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин 30 декабря побывал на объекте «Реконструкция здания под детский сад на 240 мест по улице Мерзлотная 6/2 г. Якутск».

Мэр Якутска Айсен Николаев рассказал, что заказчиком проектно-сметной документации объекта был определен МКУ «Главстрой». По результатам проведенного электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с генподрядчиком ООО «Ростройпроект».

По условиям муниципального контракта проектно-сметная документация выполнена в полном объеме и была направлена на прохождение государственной экспертизы.

Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

По определению достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства с ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)» заключен муниципальный контракт.

Положительное заключение госэкспертизы по достоверной сметной стоимости объекта капитального строительства будет получено в январе 2017 года.

Евгений Чекин поинтересовался итоговой стоимостью реконструкции объекта, подчеркнув, что окончательное решение по будущему детскому саду будет принято в 2017 году.