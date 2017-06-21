Евгений Чекин: Память о Максиме Аммосове будет жива в сердцах якутян всегда

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин 21 июня принял участие в республиканском празднике Ысыах, посвященном 120-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Максима Аммосова.

Премьер-министр является председателем организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию М.К.Аммосова. Ысыах, посвященный юбилею, проходит на родине Максима Кировича – в Намском улусе.

В торжественной церемонии открытия памятника одному из основателей государственности Якутии в селе Намцы приняли участие председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева, сын писателя Чингиза Айтматова, президент МОО «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Аскар Айтматов, внук Максима Кировича Максим Аммосов, члены правительства, народные депутаты республики, гости из Казахстана и Кыргызстана, руководители администраций улуса и наслега, представители общественности улуса.

Распоряжением главы муниципального образования 2017 год в Намском улусе объявлен Годом Максима Аммосова. В рамках юбилейных мероприятий для увековечения памяти выдающегося сына республики проводилась реконструкция площади имени Максима Аммосова с установкой памятника, который является свидетельством поистине всенародной любви, бессмертной памяти и дани уважения к самоотверженной деятельности выдающегося государственного, политического и общественного деятеля, исполнителя идеи национального возрождения и установления автономии в составе России.

Автором памятника является член Союза художников России Виктор Курочкин, постамент сделан членом Совета архитекторов РФ Сергеем Лукиным.

После церемонии разрезания ленточки перед собравшимися выступили гости.

«Этот памятник – еще одно свидетельство того, насколько мы, якутяне, уважаем историю своей республики, чтим память своих выдающихся земляков. Заслуги Максима Кировича перед родным и братскими народами Кыргызстана и Казахстана неоценимы», – сказал премьер-министр.

Именем Аммосова названы Северо-Восточный федеральный университет, школы, улицы и скверы в городах и селах, в том числе – в Якутске, Бишкеке и Караганде. Учреждены музеи, установлены мемориальные доски, памятники и бюсты. О нем сложены песни, стихи, написаны книги, поставлены спектакли и фильмы.

«Жизненный путь Максима Аммосова был сложен, ярок и неповторим. Он был одним из инициаторов и исполнителей идеи национального возрождения и установления автономии Якутии в составе России. Будучи еще совсем молодым человеком, он занимал самые высокие посты и самоотверженно трудился во благо родной республики», – отметил Евгений Чекин.

Ровно 90 лет назад, в 1927 году, под руководством Аммосова был разработан Генеральный план реконструкции народного хозяйства Якутской АССР. В этом плане нашли отражение модель нового экономического развития республики, понимание колоссального значения строительства дорог и развития транспортных связей для огромных просторов Якутии с ее экстремальными климатогеографическими условиями. Максим Аммосов был инициатором создания Якутского пароходства, развития радиотелеграфной связи, строительства дорог и Амуро-Якутской магистрали.

Много сил и внимания Аммосов уделял развитию производительных сил республики. Была организована экспедиция Российской Академии наук СССР, по своим целям и объему задач, по содержанию и уровню научных результатов не имеющая аналогов в истории мировой науки. Результатом экспедиции стало получение ценнейших сведений, во многом не известных науке, о природных условиях, богатствах недр, экономике, культуре и быте населения Якутии.

Глава кабинета министров вкратце остановился на периодах работы Максима Аммосова в Казахстане и Кыргызстане, отметив, что выдающийся сын народа саха оставил в истории этих республик яркий след.

«Сегодня мы открыли новый памятник на родине пламенного Максима – в административном центре Намского улуса. Память о нем будет жива в сердцах благодарных якутян всегда», – подчеркнул Евгений Чекин.