Евгений Чекин: Органы власти должны быть готовы к переводу на условия военного времени

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин выступил сегодня на открытии курсов повышения квалификации по мобилизационной подготовке руководителей, специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления республики. Премьер-министр заявил, что все представители органов управления обязаны иметь должную подготовку по контролю за мобилизационными мероприятиями в случае наступления военного времени.

Глава кабинета министров отметил, что выездные курсы повышения квалификации в области мобилизационной подготовки и нормированного снабжения необходимы для обеспечения требуемого уровня готовности республики к переводу на условия военного времени и выполнению задач в военное время.

«Крайне важно, чтобы должностные лица государственных органов управления получили необходимые знания и практические навыки по организации и проведению мобилизационных мероприятий и работ, отработали вопросы коммуникации, координации и взаимодействия с территориальными федеральными органами исполнительной власти и органами военного управления, местного самоуправления и иными вовлеченными организациями», – сказал Евгений Чекин.

По его словам, высокий уровень мобилизационной готовности основывается, прежде всего, на должном уровне подготовки должностных лиц и органов управления.

«Мы с 2004 года ежегодно направляем руководителей и мобилизационных работников на обучение в Институт специальной подготовки Академии гражданской защиты МЧС России. В целях изучения новых методов обучения нами с 2012 года было апробировано проведение выездных курсов повышения квалификации. Профессоры и преподаватели Института специальной подготовки Академии гражданской защиты МЧС России приезжают в Якутск в четвертый раз», – сказал премьер-министр.

Он отметил, что на сегодняшний день обучение прошли более 700 представителей органов госвласти, местного самоуправления и организаций Якутии.

«В сентябре 2017 года запланировано проведение комплексной мобилизационной тренировки под руководством Президента Российской Федерации по переводу государства на условия военного времени. Данные курсы должны иметь для вас прямое прикладное значение. Полученные необходимые знания должны быть применены уже в ближайшее время для выполнения главной нашей задачи – обеспечения требуемого уровня готовности Республики Саха (Якутия) к проведению мобилизационных мероприятий, переводу на условия военного времени и выполнению задач в военное время», – заключил Евгений Чекин.