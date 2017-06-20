Евгений Чекин обсудил вопросы ликвидации цифрового неравенства с вице-президентом ПАО «Ростелеком»

Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов обсуждались в ходе рабочей встречи председателя правительства Якутии Евгения Чекина и директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» — вице-президента ПАО «Ростелеком» Александра Логинова.

«Понимая объем инвестиций со стороны компании и нагрузку на бюджет, нужно структурировать проект, выделить приоритетные направления. Он должен быть описан комплексно, министерствам необходимо сформировать единую позицию правительства и принять коллегиальное решение», — отметил глава кабинета министров.

Александр Логинов озвучил ряд предложений по устранению цифрового неравенства в республике. Предложены проекты по подключению больниц и поликлиник в районах республики к скоростному интернету. Так, расширение сети школ, подключенных к сети, позволит создавать интерактивные классы, откроет доступ к электронным библиотекам, единую образовательную среду. Реализация проекта «Безопасный город» включает в себя экстренное оповещение, фото- и видеофиксацию, видеонаблюдение. Также возможно внедрение автоматизированной системы дорожного контроля, чипирования лошадей в сельском хозяйстве и т.д.

Евгений Чекин поручил министерствам и ведомствам республики собрать полную информацию по предложениям компании, провести анализ целесообразности их реализации в настоящее время, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.