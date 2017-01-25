Евгений Чекин обсудил перспективы развития высоких технологий и IT-индустрии в Якутии

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин в ходе работы информационной площадки «Инвестиционная среда» 24 января обсудил с представителями IT-отрасли перспективы развития высоких технологий и IT-индустрии в республике.

Обращаясь к участникам неформальной встречи, Евгений Чекин отметил, что проект «Инвестиционная среда» преследует цель выхода принципов «открытого правительства» на новый уровень и в первую очередь нацелен на прямое общение бизнеса, инвесторов, экспертов с правительством республики по вопросам развития инвестиционной, предпринимательской и имиджевой сфер региональной экономики.

Премьер заострил внимание на том, что у правительства республики есть четкие приоритеты развития региона на ближайшие годы, и в первую очередь упор будет сделан на развитие местного производства.

Евгений Чекин возлагает большие надежды на бизнес-сообщество и считает поддержку предпринимательских инициатив необходимым условием для локомотива экономики. Вместе с тем, премьер обратил внимание представителей IT-компаний, что инвестиции в данную отрасль должны быть всегда оправданы.

Далее председатель правительства сделал акцент на то, что, по его мнению, в ближайшем будущем IT-профессии начнут вытеснять ряд других профессий и станут весьма востребованными.

Еще одним важным фактором, на который обратил внимание премьер, является веяние времени, когда необходимо работать на опережение, моделировать ситуацию с учетом особенности республики, правильно задавать приоритеты и расставлять акценты. В этой связи Евгений Чекин предложил коллегам продумать вопрос о создании IT-модели экономики региона, а также проанализировать, каким образом IT-сфера может принести пользу экономики Якутии.

Наконец, еще одним важным вопросом, которым озадачил премьер, является место Якутии, как уникальной территории для развития IT-среды.

В работе информационной площадки «Инвестиционная среда» также приняли участие в качестве экспертов первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Алексей Загоренко, директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов, заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия) Юлиана Диряхова и другие.

В ходе встречи стороны обсудили многие важные вопросы, касающиеся развития IT-отрасли в республике. В частности, было отмечено, что, несмотря на все существующие сложности, IT-индустрия в Якутии развивается достаточно быстрыми темпами, и дает положительные результаты.

Сегодня внедрение и использование информационных технологий играет важную роль в развитии всего общества. Потенциал, накопленный в сфере IT, нужно непременно развивать и реализовывать.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года в грядущие годы приоритетными отраслями развития станут области формирования качественного человеческого капитала в регионе, а также внедрение понятий креативной экономики.

Также были обсуждены вопросы развития необходимой инфраструктуры для обучения высококвалифицированных специалистов и их дальнейшего трудоустройства. Также остро стоит вопрос оттока перспективных IT-специалистов из республики в другие регионы страны и даже страны ближнего зарубежья.

Еще одной важной темой является ранняя профессиональная ориентация школьников в области информационных технологий и вовлечение школьников и студентов в процесс обучения программированию, робототехнике, системному администрированию, коллективной разработке программных продуктов.

Помимо этого участники «Инвестиционной среды» обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности, а также перспективы развития киберспорта в Якутии.

Подытоживая работу информационной площадки «Инвестиционная среда», длившуюся почти два часа, Евгений Чекин отметил, что получился достаточно конструктивный и плодотворный разговор, все стороны услышали друг друга, обменялись мнениями, наметили планы на будущее.

Премьер еще раз подчеркнул важность площадки, на которой можно напрямую обсудить важные вопросы в обстановке «без галстуков».