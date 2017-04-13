Энергосбыт напоминает о сроках передачи показаний счетчиков

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает потребителям – физическим лицам: для наиболее полного расчета потребленных коммунальных услуг рекомендуется предоставлять показания приборов учета с 23 по 28 число текущего месяца.

В соответствии с требованиями постановления правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг» потребители должны ежемесячно передавать текущие показания приборов учета с тем, чтобы к 1-му числу следующего месяца был сформирован платежный документ. Напомним, что по законодательству абонент обязан рассчитаться за коммунальные услуги с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.

В связи с этим Энергосбыт рекомендует для соблюдения требований законодательства:

— ежемесячно, для наиболее полного расчета фактически потребленных энергоресурсов – в период с 23 по 28 число текущего месяца, предоставлять показания счетчиков любым удобным способом;

— вносить оплату с 1 по 10 число следующего месяца.

Обращаем внимание на то, что согласно указанному выше документу, в случае непредставления показаний в установленный законодательством срок плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного объема потребления с последующим перерасчетом по данным приборов учета. По истечении 3 месяцев расчет будет производиться по нормативам.

Потребители могут передавать показания приборов учета:

— через личный кабинет на сайте «Якутскэнерго» (подробнее о регистрации в личном кабинете: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

— жители районов и улусов – обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;

— жители г. Якутска и пригородных населенных пунктов:

— с помощью ящика для сбора показаний приборов учета в Центре обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21);

— в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);

— по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498.