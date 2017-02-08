Энергетики Южной Якутии поставили вопросы о дорогах, тарифах и яхтах

Правительственная группа под руководством председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Зайцева в рамках проведения отчета исполнительных органов госвласти отчиталась перед жителями Серебряного Бора и трудовым коллективом Нерюнгринской ГРЭС.

Главными для энергетиков района стали вопросы, касающиеся качества дорог в Нерюнгри, субсидирования авиатарифов, обновления парка детского яхт-клуба «Парус», а для жителей Серебряного Бора – переселения из аварийного жилья.

Как отмечали энергетики, качество дорог в Нерюнгри, как, впрочем, и в других населенных пунктах района, оставляет желать лучшего. Ежегодное проведение ямочных ремонтов не дает положительного эффекта. С наступлением весенне-летнего периода на дорогах в населенных пунктах начинается «латание дыр».

«В местных бюджетах не хватает средств для проведения капитальных ремонтов городских и поселковых дорог. Не хватает их и в Дорожном фонде района», — сетовали представители трудового коллектива НГРЭС. В связи с этим, местные энергетики обратились к правительству с просьбой рассмотреть возможность увеличения доли финансирования на ремонты дорог для района.

Как пояснил Юрий Зайцев, правительство республики делает все возможное, чтобы поддерживать муниципалитеты. В 2016 году в рамках реализации Года благоустройства муниципальным образованиям Якутии была оказана поддержка в виде выделения субсидий в размере более 300 тысяч рублей.

Местным властям, по словам председателя Госкомобеспечения, необходимо активнее участвовать в проводимых на уровне республики конкурсах и входить на условиях софинансирования в действующие региональные программы.

Работники ГРЭС задали и вопрос о субсидировании тарифов на авиабилеты. Отмечалось, что перелет из Нерюнгри в Москву достигает порядка 40 тысяч рублей. По их мнению, правительству республики необходимо рассмотреть возможности субсидирования авиаперевозок не только для пенсионеров и молодежи, но и для жителей Южной Якутии других возрастов, включая детей.

Юрий Зайцев отметил, что высказанное пожелание будет принято к рассмотрению. В настоящее время из-за больших лизинговых платежей авиакомпаний республики отсутствует возможность снижения тарифов. «Возможно, действующий тариф останется на прежнем уровне до 2019 года», — подчеркнул он.

Затронули работники станции и вопрос, касающийся обновления парка действующего в районе детского яхт-клуба «Парус». Представитель профкома НГРЭС обратился к председателю Госкомобеспечения с просьбой внести в протокол и рассмотреть возможность выделения из регионального бюджета 2,5 млн рублей на приобретение новых судов.

Юрий Зайцев назвал вопрос специфическим, пообещав обсудить пути его решения с главой района Виктором Станиловским. В то же время было отмечено, что из бюджета республики средства на покупку яхт выделяться не будут.