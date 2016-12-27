Энергетики Якутии отметили свой профессиональный праздник

В «Якутскэнерго» сегодня, в День энергетика, подвели итоги уходящего года. Слова благодарности за добросовестный труд, высокий профессионализм, производственные достижения прозвучали в адрес всех сотрудников компании, особую глубокую признательность коллеги выразили ветеранам отрасли.

Открывали торжества, как и полагается, руководители. Так коллектив Центральных электрических сетей поздравил главный инженер предприятия Михаил Варейкис и заместитель главного инженера ПАО «Якутскэнерго» Сергей Прокопенко. В этот праздничный день помимо награждений были подведены итоги конкурса поздравительных видеороликов в стиле любимых кинофильмов. Гран-при завоевало творение коллектива Намского РЭС под названием «Энергомены удачи».

Директор Энергосбыта Наталья Корягина отметила качественную работу служб сбытового филиала в рамках подготовки присоединения Западного и Центрального энергорайонов республики к неценовой зоне оптового рынка электроэнергии (мощности), дальнейшее совершенствование заочной формы обслуживания потребителей, в том числе широкое внедрение личного кабинета на сайте энергокомпании. Украсили торжество замечательные, яркие выступления воспитанников детского сада «Белоснежка», стихи и танцы в исполнении которых энергетики встретили на «бис».

На Якутской ТЭЦ в теплой дружеской атмосфере коллеги поздравляли друг друга искрометными юмористическими номерами от цехов и молодежного совета станции. Директор старейшей в Якутии электростанции Вадим Андриевский поздравил своих сотрудников, пожелав в год 80-летия предприятия смело идти в ногу со временем.

Поздравительные телеграммы от министерства ЖКХ и энергетики, глав муниципальных образований и поселений, руководителей предприятий республики в этот день получил коллектив АО «Теплоэнергосервис». В торжественной речи генеральный директор «Теплоэнергосервис» Владимир Михалев отметил, что в следующем году компании исполняется 10 лет. Коллектив достиг немалых успехов и в модернизации коммунальной инфраструктуры, и в освоении современных технологий. Компания во многом стала новатором в самостоятельном строительстве модульных котельных и вспомогательного тепломеханического оборудования. Благодаря упорному, самоотверженному труду теплоэнергетиков шести филиалов предприятие обеспечивает надежное и бесперебойное теплоснабжение Якутии и частично Хабаровского края.

Ярко День энергетика отпраздновали и в районах электрических сетей ЗЭС. Лучшим сотрудникам были вручены ведомственные награды и золотые значки. 2016 год для коллектива был юбилейный – 1 июля ЗЭС отметили свое 55-летие.

Как всегда, на большом подъеме отметил профессиональный праздник коллектив Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука в Доме культуры «Вилюйские огни» п. Чернышевский. От имени жителей энергетиков поздравила заместитель главы поселковой администрации Людмила Трофимова. Директор КВГЭС Александр Горяинов вручил награды «РусГидро», «РАО ЭС Востока» и «Якутскэнерго». Главный инженер Сергей Муж подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий труда и быта энергетиков, а также итоги спартакиады среди цехов по 9 видам спорта. В этот замечательный день коллектив еще раз приветствовал молодых специалистов, посвященных в энергетики осенью.

Свои российские, республиканские и корпоративные награды получили работники АО «Сахаэнерго». Коллег поздравили Николай Дураев, 1 заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я), Петр Дьяконов, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Якутскэнерго». Руководитель АО «Сахаэнерго» Алексей Ивлев в своей поздравительной речи поблагодарил сотрудников за преданный труд и выдержку, за работу в экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктики, а после состоялась презентация книги первого руководителя «Сахаэнерго» Николая Парникова и торжественное награждение победителей первого корпоративного конкурса «Профессионалы «Сахаэнерго».

«День энергетика – это праздник, объединяющий специалистов разных профессий. Энергетика – это территория добрых дел! Вместе мы справляемся с поставленными задачами, специалисты отрасли всегда находятся на самых важных рубежах, от их успешной работы зависит энергетическая безопасность, развитие экономики региона и, конечно же, тепло и комфорт, которые мы несем жителям республики. Желаю всем сотрудникам и дальше стремиться к личностному росту и успеху — тогда покорятся любые высоты », — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Олег Тарасов в своем поздравлении.