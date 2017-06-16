Энергетики приглашают детей в познавательно-развлекательное путешествие по безопасной стране

В дни проведения международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России», которая состоится в Якутске 22-23 июня, сотрудники ПАО «Якутскэнерго» проведут для юных жителей и гостей столицы познавательно-развлекательное мероприятие «Детская энергобезопасность».

Площадь Орджоникидзе на два дня преобразится в интерактивную площадку, где детям в возрасте от 6 до 13 лет в легкой и доступной форме расскажут все об энергетике, ее обязательных правилах безопасности, о том, как вести себя вблизи энергообъектов, зачем ходить «гусиным» шагом и многое другое.

Энергетики проведут для ребят экспериментально-познавательный практикум «Электричество», где поделятся информацией, как можно получить энергию при помощи газированного напитка и лимонов.

Проверить полученные знания можно будет, пройдя коллективную игру «Путешествие в страну «Энергобезопасность».

Кроме того, каждый желающий сможет попрактиковаться в оживлении тренажера «Анна». И, конечно же, все участники получат памятные призы и подарки.

Так как программа мероприятия предусматривает группы для участников, распределенные по времени, желающие могут записаться, позвонив по телефону 8-964-416-15-92.