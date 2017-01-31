Энергетики получили награды Мирнинского района

Энергетики получили награды за вклад в социально-экономическое развитие алмазного края на торжественном собрании, посвященном Дню Мирнинского района, 27 января.

Звание «Почетный гражданин Мирнинского района» присвоено заместителю начальника гидротехнического цеха Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука Александре Тимоховой. Александра Борисовна трудится в энергетике ровно полвека. В 1966 году она начинала рабочей геодезии в Дирекции строящейся Вилюйской ГЭС, окончила Вилюйский энергостроительный техникум, много лет работала инженером группы наблюдений гидротехнического цеха, с 1986 по 1989 год была председателем профкома предприятия, с июня 2016 года – заместитель начальника гидротехнического цеха. Как опытнейший специалист по обеспечению мер безопасности гидротехнических сооружений, она принимает активное участие в разработке Декларации безопасности ГТС.

Ветеран охотно делится практическим опытом и профессиональными знаниями с молодыми сотрудниками. Никогда не считается с личным временем, если это требуется для дела. Коллеги ее уважают за трудолюбие, организаторский талант, личную скромность и честность. Работу Александра Борисовна успешно сочетает с общественной деятельностью. На протяжении многих лет она возглавляет Совет ветеранов КВГЭС. С удовольствием участвует в творческих отчетах, спортивно-оздоровительных мероприятиях, поет в хоре. За добросовестный труд Александра Борисовна удостоена различных наград, она – ветеран энергетики и энергостроительства, заслуженный работник Минтопэнерго РФ, ее имя не раз заносилось на Доску почета КВГЭС и «Якутскэнерго». Звание почетного гражданина Мирнинского района в очередной раз подтверждает достойный вклад Александры Тимоховой в развитие энергетики в алмазном крае.

Грамотой главы Мирнинского района награжден ведущий инженер Западных электрических сетей по ГО и ЧС Сергей Филиппов. Сергей Степанович работает в ЗЭС с октября 1991 года. Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороной, систем оповещения, организация обучения персонала способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и многое другое – всё это входит в круг должностных обязанностей ведущего инженера. Коллеги знают Сергея Филиппова как высококвалифицированного специалиста и доброжелательного, порядочного человека.

Среди почетных гостей торжественного собрания, посвященного Дню Мирнинского района, был ветеран Западных электрических сетей, почетный гражданин Мирнинского района Анатолий Николаевич Зубов. Он поздравил всех с праздником, пожелал честно и добросовестно трудиться на благо района и республики.