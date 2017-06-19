Энергетики отремонтировали дорогу, ведущую к Якутской ГРЭС

Работники Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» провели ремонт проблемного участка улицы Кржижановского, ведущей к станции. Год назад энергетики по собственной инициативе привели дорожное полотно в порядок. В минувшую пятницу они решили повторить акцию, так как за год на дороге появились новые выбоины.

Идея самостоятельного ремонта дороги, предложенная директором Русланом Исхаковым в прошлом году, встретила горячий отклик коллектива. По этому участку ездит на работу и домой персонал станции, который трудится круглосуточно. Ежедневно проезжают жители большого частного сектора близ станции. Семьи со всего микрорайона ГРЭС приходят по этому пути отдохнуть с детьми на открытый ледовый корт, построенный энергетиками перед станцией. Зимой он принимает любителей хоккея, летом – футбола.

За год, который минул со времени первого ремонта, цементные «заплатки» доказали свою качественность, а на дороге образовались новые ямки, поэтому акция получила продолжение. Дождавшись подходящего солнечного дня, руководство и инженерно-технический персонал станции с самого утра дружно приступили к работе. Всего для ремонта энергетики на личные средства закупили одну тонну цемента, шесть кубометров песка и шесть кубометров щебня. Участники по отработанной схеме разделились на группы по направлениям: готовили цементный раствор, доставляли его на тачке, расчищали и заполняли выбоины цементом, выравнивали верхний слой и ограждали уже отремонтированные участки.

«Если каждый житель сделает что-то полезное для себя и для окружающих, тогда и наш город станет лучше и комфортнее. От имени энергетиков я предлагаю горожанам и предприятиям внести свою лепту в дело благоустройства нашей столицы и сделать окружающий мир чище и красивее!», – призвал директор Якутской ГРЭС Руслан Исхаков.

Стоит отметить, что коллектив станции ведет активную деятельность по благоустройству энергообъекта и прилегающей территории. Энергетики ухаживают за цветами и деревьями во дворе. В теплое время сотрудники регулярно выходят на субботники, чтобы убрать сухую траву, мусор, который скапливается вдоль дороги, зимой – поддерживают порядок на хоккейном корте. Таким образом энергетики ЯГРЭС вносят свой вклад в благоустройство округа и города Якутска.

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