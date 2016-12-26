Энергетики обеспечили запас топлива на праздничные дни

В преддверии зимних температурных максимумов и новогодних каникул энергетики обеспечили резервом топливно-энергетических ресурсов объекты тепло- и электроснабжения ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ во всех районах Якутии.

«Вопрос создания нормативного неснижаемого запаса топлива энергообъектов стоит на особом контроле», – заверил руководитель «Якутскэнерго» Олег Тарасов.

Свои коррективы в работу энергетической отрасли Якутии нынешней зимой внесла погода. В октябре-ноябре снежная стихия, бушевавшая на северо-востоке республики, потребовала дополнительных мер в обеспечении доступности населенных пунктов. На текущий момент в усиленном режиме еще продолжается обустройство арктических зимников (под снежным покровом тундра и реки Якутии недостаточно промерзли), что затрудняет завоз в отдаленные якутские поселки. Тем не менее все ресурсоснабжающие объекты, подведомственные ПАО «Якутскэнерго» обеспечены необходимым объемом топлива.

В целом в нынешнем году ПАО «Якутскэнерго» осуществило 100% завоз топлива в арктические и северные районы республики, а также в р. п. Охотск Хабаровского края. Всего за период навигации для обеспечения населения республики электрической и тепловой энергией доставлено 67,1 тысячи тонн светлых нефтепродуктов, 87,5 тыс. тонн каменного угля, 7,4 тыс. тонн сырой нефти. Кроме того, осуществлена перевозка депонационных объемов топлива, а также доставка с опорных нефтебаз до конечных пунктов назначения по арктическим рекам 33,6 тыс. тонн дизтоплива, 23,3 тыс. тонн каменного угля и 4,3 тыс. тонн сырой нефти. План перевозки топливно-энергетических ресурсов по компании в период действия автозимников составляет 95,7 тыс. тонн угля, 31,8 тыс. тонн дизельного топлива и 4,4 тыс. тонн сырой нефти.

Оперативный персонал, успешно отработавший пик непогоды в режиме повышенной готовности, продолжает дежурство. Энергетики осуществляют постоянный контроль состояния энергообъектов и завоза топливно-энергетических ресурсов, поддерживается оперативное взаимодействие с местными муниципальными образованиями, Единой дежурной диспетчерской службой, подразделениями МЧС.