Энергетики и муниципальные власти объединяют усилия по снижению задолженности населения

В 2016 году муниципальные комиссии провели работу с более чем 6 тысячами граждан, которые имеют долги перед «Якутскэнерго». Такие комиссии созданы во всех районах, находящихся в зоне обслуживания «Якутскэнерго». По итогам их работы жители погасили в общей сложности порядка 8 млн рублей, также с гражданами заключены соглашения о рассрочке выплаты задолженности.

«Такой результат– итог усилий большого, кропотливого труда представителей органов власти на местах и энергетиков, – отмечает директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Наталья Корягина. – Вопросы снижения задолженности населения за коммунальные услуги являются одними из самых острых и сложных, сопряженных со множеством факторов, в том числе и социальных. Эти проблемы требуют системного, комплексного подхода. Отрадно, что местные власти поселений уделяют данной проблеме особое внимание».

Наиболее активны муниципальные комиссии Амгинского, Горного и Чурапчинского улусов. Представители органов местного самоуправления держат на особом контроле вопросы оплаты задолженности социально незащищенных категорий населения, заключения соглашений о реструктуризации долгов и т.д. Также налажена деятельность муниципальных комиссий в поселениях Олекминского, Мирнинского, Нюрбинского, Вилюйского районов.

В то же время недостаточно внимания уделяется этой проблеме в Алданском, Усть-Майском, Верхневилюйском районах, г. Якутске.

«Хотелось бы призвать к активной совместной работе с энергетиками, – говорит Наталья Корягина. – Снижение задолженности, повышение платежной дисциплины потребителей – наша общая задача. От своевременной оплаты напрямую зависит обеспечение надежного энергоснабжения, что имеет особое значение в условиях нашей северной республики».