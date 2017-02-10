Елена Голомарёва: Жители Жиганского улуса положительно оценили работу правительства Якутии

Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева с 6 по 9 февраля с рабочей группой правительства республики во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым провела отчёт об итогах деятельности за 2016 год перед населением Жиганского национального эвенкийского района.

Народный депутат Елена Голомарева рассказала пресс-службе парламента о вопросах, которые ставили жители улуса.

— С рабочей группой правительства Якутии побывала в районном центре в Жиганске и в составе второй группы посетила эвенкийское село Кыстатыам.

Жители положительно оценили работу правительства республики в 2016 году. Так, в районе построено много новых объектов: детский сад в Жиганске, здание пожарного депо, центральной районной больницы, многоквартирные дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, котельная в селе Баханы и другие объекты. В ходе отчёта в Жиганске жители районного центра внесли предложение о строительстве здания начальной школы и автодрома для многопрофильного лицея для подготовки водителей.

Провела встречу с депутатами районного Совета – Суглана и членами местного отделения Партии «Единая Россия», рассказала об итогах законотворческой деятельности Ил Тумэн за 2016 год и о работе постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. Ознакомила население с новыми республиканскими законами «О кочевой семье», «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского народа (новая редакция)», «О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера», «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)».

На встрече обратили внимание на работу филиала ФГУП «Почта России» в Жиганском улусе. Отметили, что в ведомстве были сокращения работников, наблюдается высокая текучка кадров. Особая обеспокоенность объясняется тем, что через почту будет выдаваться пенсия, и от качества работы сотрудников почты будет зависеть, будут ли пенсионеры вовремя получать свои пенсии.

Депутаты района напомнили, что в сентябре 2016 года в ходе визита в Тикси Булунского улуса глава Якутии Егор Борисов поручил подготовить документ, которым в республике будет введён мораторий на сокращение рабочих мест в северных и арктических районах республики. Жители Жиганского района поддерживают инициативу Ил Дархана. Оптимизация расходов привела к сокращениям работников. Так, жители района рассказали, что в Жиганске закрыли военкомат, на две единицы сократили работников Роспотребнадзора, отмечаются сокращения кадров в отделении Сбербанка. Вроде бы сокращения незначительные, но эти 1-2 работника для северного улуса имеют огромное значение.

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Следующий проблемный вопрос – обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям. Особая обеспокоенность вызвана тем, что из налоговой инспекции стали приходить извещения о необходимости оплаты налогов за эти земельные участки. Кроме того, предложили обратить особое внимание на увеличение количества хищных животных на территории района. Рассказали, что медведь напал на местного жителя, хищники заходили на детскую площадку в посёлке. В этой связи предложили принять действенные меры по регулированию численности хищных животных.

Кроме того, организована встреча с учителями, воспитателями, представителями дополнительного образования. В ходе мероприятия поднята проблема введения аутсорсинга в арктических и северных улусах. Работники образования поддержали принятие Ил Тумэном республиканских законов о полном запрете продажи алкогольной продукции на территориях населённых пунктов Якутии. Ещё одна встреча с населением состоялась в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В Кыстатыаме провела приём граждан и посетила приёмную семью, в которой живёт одинокий пожилой гражданин 1936 года рождения. Наряду с имеющимися формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Якутии реализуются новые формы, среди которых особое место занимает приёмная семья для пожилых людей. Примечательно, что такая форма устройства пожилых граждан реализуется в отдалённом якутском селе. Дедушка, всю жизнь проработавший оленеводом, охотником, каюром в алмазодобывающей компании, доволен своей новой семьёй.

В ходе приёма граждан поступило много вопросов, связанных с оформлением земельных участков, участков для рыболовства, с получением грантов для начинающих фермеров, о режиме работы банкоматов Сбербанка, строительстве школы-сада в каменном варианте, о необходимости дальнейшего финансирования единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей.

Особо остро ставится вопрос восстановления положения о дополнительной выплате студентам Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, являющимся представителями коренных малочисленных народов Севера. Напомним, с 2006 года студентам СВФУ имени М.К. Аммосова из числа коренных малочисленных народов Севера выплачивали дополнительную ежемесячную стипендию на питание и один раз в год – на обеспечение одеждой. Однако на основании письма Минобрнауки России от 15 июня 2016 года эти выплаты прекратили с 1 июля 2016 года. Причина – в отсутствии положения об обеспечении представителей коренных малочисленных народов Севера. Между тем, дополнительная выплата была настоящим стимулом для поступления абитуриентов-представителей коренных малочисленных народов Севера в Северо-Восточный федеральный университет.

Все заявления и документы, поступившие в ходе визита в Жиганский национальный эвенкийский район, взяты на депутатский контроль.