Елена Голомарева: Медицинские работники всегда готовы прийти на помощь нуждающимся

Уважаемые работники сферы здравоохранения! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто связал свою судьбу с одной из самых благородных профессий. В любое время суток вы готовы прийти на помощь нуждающимся, спасти чью-то жизнь. Профессия требует от вас мужества, большого терпения и умения сострадать.

Большое вам спасибо за человечность и чуткость. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья, уюта в ваших семьях и успехов в профессиональной деятельности.

Народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елена Голомарева