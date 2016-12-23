Эксперт Виктор Фаузер: Якутии необходимо вдвое снизить миграцию населения

Якутии необходимо вдвое снизить миграцию населения, заявил на Межрегиональной научно-практической конференции «Стратегия успеха» заведующий лабораторией демографии и социального управления Институт асоциально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН Виктор Фаузер.

«Власти республики поставили очень амбициозную цель — к 2022 году увеличить число жителей Якутии до миллиона человек. По моим подсчетам, это произойдет, если естественный прирост населения составит не менее 5750 человек в год. При этом региону необходимо вдвое сократить число мигрирующих в другие субъекты страны людей», — пояснил Виктор Фаузер 23 декабря на круглом столе «Миллионный житель Якутии — к 2022 году», который прошел в рамках научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) — 2030/2050: Стратегия успеха».

«С 70-х годов прошлого века рождаемость в Якутии всегда была выше смертности, таких субъектов на севере России немного — Чукотский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва. Во всех остальных регионах смертность превышала рождаемость. Более того, якуты – одна из немногочисленных северных национальностей, которая компактно проживает на своей этнической родине. Таковы данные Всероссийской переписи населения 2010 года», — сообщил он.