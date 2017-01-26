Эксперт: Кладбища мамонтов разрушены вандалами

За последние 10 лет вандалы разрушили семь археологических памятников в Арктике, содержащих костные останки мамонтов. По словам руководителя Яно-Индигирской экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Владимира Питулько, масштаб вандализма по отношению к историческим памятникам Арктики огромен.

Главным образом уникальные археологические, геологические и палеонтологические памятники Севера разрушаются участниками незаконной добычи бивней мамонтов. За последнее десятилетие уничтожено не менее семи кладбищ этих древних животных.

Ученый отметил, что вандализм серьезно осложняет работу по изучению древнейшей истории Сибирской Арктики. Владимир Питулько считает, что в этот процесс на северо-востоке Сибири вовлечены не только россияне, но и граждане сопредельных государств.

Ущерб, причиняемый так называемыми черными копателями, заключается в том, что они размывают отложения многолетней мерзлоты с помощью высоконапорных насосов. В результате на обширных территориях Арктики начинается термоэрозия — разрушение береговой линии рек и появление оврагов.

Одной из самых масштабных научных потерь стала пострадавшая от вандализма стоянка Бунге-Толля, один из древнейших памятников освоения Арктики человеком. Его возраст археологи оценивают примерно в 50 тысяч лет. Ученые опасаются, что здесь может произойти полная потеря важнейших источников научной информации, в том числе остатков фауны плейстоцена и древних артефактов, сообщает газета «Известия».

Раскопки в Сибирской Арктике идут с 1960-1970-х годов. В это время здесь было обнаружено Берелехское кладбище мамонтов.

В 2001 году в северо-западной части Яно-Индигирской низменности (Якутия) была открыта Янская стоянка — уникальный объект мирового культурного наследия, комплекс памятников верхнего палеолита Арктической зоны Евразии.