Егор Борисов: Якутяне, где бы они ни служили, всегда на хорошем счету

В рамках выездного совещания в республиканском сборном пункте в Якутске 15 июня Егор Борисов встретился с молодыми людьми, призванными в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня в пункте находится 47 призывников. Юноши готовятся к отправке в различные войска в Хабаровский и Приморский края, Читинскую и Амурскую области.

Егор Борисов подчеркнул, что якутяне, где бы они ни служили, всегда на хорошем счету – и по показателям физической подготовки, и по соблюдению дисциплины, и по овладению военной наукой. Глава отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как жители республики более привычны к суровым условиям. «У нас зимой морозы под -50 градусов, а мы живем и работаем», – сказал он и призвал ребят представлять родную Якутию только с лучшей стороны, пожелав им служить достойно, укреплять имидж родной республики.

Примечательно, что среди призывников были молодые люди, обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, хотя по действующему законодательству они имеют право на отсрочку от службы. Однако для этих парней желание исполнить свой воинский долг оказалось важнее.

Егор Борисов отметил, что в последние годы многие якутяне с желанием идут служить в армию. Ил Дархан призвал их не бросать учёбу, отслужить год и обязательно вернуться за студенческие скамьи.

«Меня зовут Руслан. Я студент из Якутска, но самостоятельно решил поехать в армию. Буду служить в Хабаровском крае», – с гордостью сказал молодой житель столицы республики.

Семен Бурцев из Усть-Алданского улуса тоже собирается в Хабаровск. «Еду отдать долг своей Родине. Буду служить в войсках связи», – рассказал он Егору Борисову.

Павел Коростелев из столицы республики собирается служить в спецназе, как и Афанасий Васильев из Горного улуса.

Егор Борисов отметил, что армейская служба формирует лучшие качества человека, является настоящей школой патриотизма, мужества, дисциплинированности. Ил Дархан призвал относиться к своим воинским обязанностям ответственно. «Но самое главное – обязательно вернитесь домой здоровыми, чтобы быть опорой родным и близким, приносить пользу родной республике и всей России!» — напутствовал призывников Егор Борисов, пожелав им всем стать настоящими защитниками Родины, достойно исполнить свой воинский долг.