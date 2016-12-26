Егор Борисов поздравил Торгово-промышленную палату с 25-летием

Глава республики Егор Борисов поздравил Торгово-промышленную палату Якутии с 25-летием со дня образования.

«В последние годы деятельность ТПП РС(Я) стала особенно заметной и продуктивной. Вы поддерживаете малое и среднее предпринимательство в республике, многое делаете для улучшения инвестиционного климата, активно содействуете развитию частной инициативы, — говорится в поздравлении. — Сегодня с уверенностью можно констатировать, что Торгово-промышленная палата Якутии является эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях. Это признанный представитель деловых кругов, который пользуется большим авторитетом в нашем регионе и за его пределами…»

Егор Борисов выразил уверенность в том, что Торгово-промышленная палата и впредь будет надежным партнером правительства в решении масштабных задач, которые стоят перед нашим северным краем.