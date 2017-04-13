Егор Борисов посетил многодетную семью в Мохсоголлохе

Егор Борисов в рамках подготовки решения о дополнительных мерах поддержки малоимущих посетил еще одну многодетную семью. На этот раз Ил Дархан побывал в гостях у Галины и Андрея Гладких, проживающих в поселке Мохсоголлох Хангаласского улуса. Супруги воспитывают 10 детей – 5 девочек и 5 мальчиков. Старшему – 17 лет, младшему ребенку – полтора года.

Глава республики расспросил супругов об их быте. В первую очередь его интересовало, какие сложности испытывает семья, есть ли у детей возможность посещать спортивные и музыкальные кружки. Борисов также спросил, знают ли Гладких о льготах, которые по закону полагаются многодетным со стороны органов власти разных уровней и пользуются ли они этими льготами. Отец семейства посетовал на то, что испытывает неудобства из-за необходимости ездить в районный центр и писать в администрации заявление на оказание помощи. Это занимает время, приходится отпрашиваться с работы.

На это Егор Борисов ответил, что на днях подпишет указ, который как раз решит эту проблему. «Теперь вы не будете в Покровск ездить, а будете прямо к главе наслега обращаться, – сказал Егор Борисов. – Вами ранее занималось управление соцзащиты, но практика показывает, что они всех нуждающихся в наслегах не видят, так как сидят далеко. А видит вас глава поселения, он знает всех, кто нуждается в поддержке, но при этом у него нет полномочий. Поэтому я уже принял решение – от управления социальной защиты передать полномочия на наслежный уровень, чтобы именно главы на местах были инициаторами оказания помощи».

Ил Дархан обратил внимание на то, что семья живет в частном доме в стесненных условиях и уточнил: встали ли они в очередь на улучшение жилищных условий по программе «Предоставление единовременной социальной выплаты на строительство жилого помещения семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей». Оказалось, что в республиканской очереди Гладких состоят под №303. В другой программе, по которой выплата предоставляется семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, очередь у семьи пятая. Кроме того, Гладких ждут выделения участка, который положен им как многодетной семье.

Недавно семья, воспользовавшись социальной помощью многодетным семьям с десятью и более детьми на приобретение транспортного средства на основе социального контракта, приобрела автомобиль Nissan Almera.

По последним данным, многодетных семей с десятью и более детьми в Якутии всего шесть. Однако эти данные еще будут проверяться, так как ранее учет таких семей в республике не проводился. К слову, этим вплотную занялась председатель общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова, которая также убеждена в необходимости повышенного внимания к многодетным семьям.