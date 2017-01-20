Егор Борисов и Александр Жирков поздравили Минтимера Шаймиева

Глава республики Егор Борисов и председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков поздравили с 80-летним юбилеем государственного советника и первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«Вы внесли значительный вклад в укрепление мира и межконфессионального согласия, становление и развитие нового российского федерализма. С Вашим именем связаны экономические успехи и стабильность в республике. Во многом благодаря Вашим усилиям Татарстан демонстрирует сегодня уверенный рост по основным показателям. Весь Ваш жизненный путь является примером преданного служения Отечеству. От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия», — говорится в телеграмме.