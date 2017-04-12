Две тысячи ученых трудятся над комплексным исследованием Якутии

Выполняя поручение Владимира Путина, РАН уже больше года проводит комплексные научные исследования, направленные на развитие производительных сил и социальной сферы Якутии. В преддверии заседания Совета по науке и научно-технической политике главный ученый секретарь Академии наук республики, доктор физико-математических наук Юрий Григорьев рассказал о проделанной работе.

За прошлый год была выполнена часть работ по первому этапу комплекса научных исследований, рассказал главный ученый секретарь Академии наук.

«Мы провели оценку современного состояния природной среды, человеческого потенциала и социально-экономических комплексов республики. Работа ведется по пяти направлениям, в каждом из которых определены задачи. В рамках этих направлений подготовлены 104 научные темы», — сообщил Юрий Григорьев.

«Привлечены силы всего научного сообщества Якутии: сотрудничаем с представителями Якутского научного центра, Северо-Восточным федеральным университетом, отдельными институтами. По объективным причинам программа была организована в виде временных творческих коллективов. Всего работало примерно 2 тысячи человек, из которых 270 докторов наук и 700 кандидатов наук», — продолжил он.

Григорьев подчеркнул, что за этот период впервые собраны воедино колоссальные объемы научной информации, которые предстоит проанализировать: «Мы продолжим нашу деятельность, чтобы ближе к концу года приступить ко второму этапу. Можно сказать, что сейчас находимся только в начале огромной работы. В итоге должны выработать рекомендации для руководства республики по дальнейшему развитию региона».

Более подробно о результатах комплексных исследований за 2016 год будет рассказано на заседании Совета по науке и научно-технической политике.