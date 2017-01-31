Два проекта Якутии претендуют на включение в госпрограмму развития Дальнего Востока

Два проекта республики рекомендованы на включение в госпрограмму развития Дальнего Востока. Минвостокразвития России завершило отбор частных инвестиционных проектов для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания государственной поддержки.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «было подано 26 заявок с объемом частных инвестиций в размере более 600 млрд рублей».

Как уточнил Министр, на первый отбор «заявки пришли из семи дальневосточных регионов».

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов отметил: «Два проекта республики, направленные на развитие местного производства, рекомендованы к включению в госпрограмму, оба проекта относятся к сфере сельского хозяйства и территориально расположены вблизи столицы региона».

«В Якутии много инициатив, и сегодня мы ведем их тщательный анализ. С помощью существующих в республике инструментов развития доводим их до ума, создаем максимально удобные условия для всех категорий инвесторов«, — сообщил глава региона Егор Борисов, отметив, что развитие местного производства является одним из главных приоритетов государственной политики в республике.

«Мы будем и дальше поддерживать инициативы в агропромышленном комплексе, учитывая тот факт, что в этой сфере максимально задействовано коренное население«, – уточнил Егор Борисов.

Первый проект, реализуемый в Якутии, связан со строительством круглогодичного тепличного комплекса в пригороде Якутска. В настоящее время реализован первый этап проекта. Продукция теплицы уже поступает на прилавки магазинов и детские сады города. В планах – расширение комплекса и создание более 50-ти рабочих мест. Увеличение площадей в рамках реализации проекта позволит снизить действующую цену на продукцию. При выходе на полную мощность потребность горожан в качественной и свежей овощной продукции будет обеспечена на 40%.

Второй проект предполагает создание логистического центра на площадке сельскохозяйственного рынка «Сайсары». Благодаря этому будут организованы оптовые поставки с внедрением современных методов и технологий оптовой торговли. Проект по строительству направлен на решение одной из основных проблем сельского хозяйства республики – проблемы сбыта. Его реализация позволит снизить издержки товарообращения и конечные цены для потребителя. По предварительным оценкам будет создано более одной тысячи рабочих мест.

Напомним, инвестиционный проект, прошедший отбор и согласованный подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, получает статус проекта в составе государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».