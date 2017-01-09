Должник-алиментщик из Якутии дважды не прошел пограничный контроль

Скупой алиментщик после неудачной попытки выехать за границу из аэропорта города Благовещенск решил проверить на бдительность сотрудников пограничного контроля в аэропорту города Владивосток. Но и там был остановлен при прохождении пограничного контроля. Невыплаченные долги собственному ребенку лишили его удовольствия беззаботно отдыхать за рубежом.

За новогодние праздники при прохождении пограничного контроля были сняты с рейсов 9 якутян, у которых был запрет на выезд за пределы страны, наложенный судебными приставами Якутии. У каждого из них был багаж неоплаченных долгов, который помешал им выехать за пределы страны.

Каждый из них, зная об имеющейся задолженности, проигнорировал требования судебных приставов. Но они горько пожалели об этом при прохождении пограничного контроля. Известие о том, что их не выпустят за рубеж до полного погашения задолженности, заставило 4 якутян в срочном порядке оплатить долги и без проблем выехать в долгожданный отпуск. Остальные так и не смогли пересечь государственную границу, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).