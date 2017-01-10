Доходы начальников ограничили заработком подчиненных

Одного неравенства в доходах, возможно, в России станет меньше. Начальники и их замы, главные бухгалтера не смогут устанавливать себе значительно более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников. Речь идет о федеральных, региональных и муниципальных организациях и предприятиях.

С начала этого года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые тесно привязали заработки начальников к средним зарплатам работников, пишет «Российская газета».

Пропорции определят власти для каждого учреждения и предприятия своего уровня. В том числе для школ и больниц, аптек, авиакомпаний, нефтеперерабатывающих заводов и прочих.

Госкомпаний, которые являются естественными монополиями («Газпром», РЖД и прочие), новая норма не касается. Там доход топ-менеджеров зависит от результатов деятельности.

Закон предполагает, что учредители организаций смогут тоже определять для них соотношение зарплат, но только в тех рамках, которые установлены властями соответствующего им уровня. То есть, если регион установил для подведомственных организаций кратность один к восьми, то, например, учредитель конкретного учреждения может сузить границы, скажем, до одного к четырем.

Начальники, которые начнут завышать себе зарплаты, игнорируя закон, будут уволены — таково требование документа. Впрочем, предусмотрены законом и исключения — более широкую вилку в зарплатах смогут позволить себе учреждения, входящие в список «уникальных». Какое именно учреждение можно считать в этом смысле уникальным, определяют власти соответствующего уровня.

На федеральном уровне есть распоряжение правительства с перечнем бюджетных организаций, подчиненных разным министерствам и ведомствам, где условия труда руководителей не привязываются к средним зарплатам работников. К ним относятся, к примеру, Большой, Малый, Мариинский театры, музеи Эрмитаж и Московский Кремль, Дипломатическая академия МИД, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и другие.

Регионы и муниципалитеты могут своими подзаконными актами утвердить аналогичные перечни «особенных» организаций.