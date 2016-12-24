Дочь первого постпреда Якутии Лена Аммосова встретилась с молодежью

В день 119-летия со дня рождения первого постпреда Якутии, выдающегося государственного деятеля Максима Кировича Аммосова в московском постпредстве состоялась встреча его дочери Лены Максимовны и студентов-якутян, проходящих обучение в российской столице.

Лена Аммосова рассказала об интересных фактах жизни своего отца, выявленных ею в ходе кропотливой работы в архивных учреждениях. Студентов, в свою очередь, интересовали вопросы, связанные с образованием Максима Кировича, его стремлением к познанию нового, изучению языков, ребята спрашивали о соратниках, о том, как строились отношения в семье Аммосовых.

1 из 4

В ходе беседы Лена Максимовна и ее супруг Владимир Михайлович не раз отмечали значимость уровня образованности современной молодежи в нынешних условиях и высокую важность ответственного отношения к самообразованию, сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

Особенно Лена Аммосова отметила лингвистическую составляющую: «Как говорил мой папа, необходимо изучать языки, ведь успешность деятельности человека, вне зависимости от направления, зависит от того, как он будет относиться к своему и другим народам. А по-настоящему уважать и любить народ нельзя, если не проникнуть в культурную сокровищницу его языка».