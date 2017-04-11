Для расчистки улиц Якутска задействованы 80 рабочих

Бригады окружной администрации убирают снег с проезжей части улиц и дорог, очищают наледи с тротуаров и остановок общественного транспорта. Бригады трудятся в круглосуточном режиме.

Сотрудники предприятия «Якутдорстрой» отмечают, что за последние годы, благодаря замене устаревшей спецтехники на более модернизированную, работы по уборке улиц города Якутска намного улучшились. Начиная с 2013 года предприятию было выделено 72 единицы современной спецтехники, что позволило увеличить производительность труда дорожных служб города.

При обильном снегопаде бригады дорожных служб, в первую очередь, освобождают от снега автомагистрали, чтобы не возникали пробки. «Бригады работают в две смены, первая смена с 08.00 утра до 20.00, вторая смена заступает на дежурство с 20.00 до 08.00 утра. За сутки в уборке снега и наледей задействованы 8 грейдеров, 20 поливок, 5 тракторов МТЗ, которые чистят прибордюрную часть улиц. Сейчас для расчистки улиц от обильного снегопада задействовано 80 дорожных рабочих», – рассказывает заместитель начальника участка благоустройства «Якутдрострой» Александр Оданец.

Предприятие «Якутдорстрой» обслуживает более 100 городских улиц. Дорожные рабочие расчищают улицы от снега, формируют валы, которые затем погружают в снегоуборочную технику для вывоза на полигон для складирования.

Анатолий Руфов трудится в составе дорожной бригады. Вооружившись лопатой, он чистит прибордюрные участки городских улиц. «Заместитель начальника участка распределяет нас по улицам и площадям, где необходимо убрать снег и наледь. Сейчас расчищаем от снега проезжую часть проспекта Ленина, для удобства передвижения автотранспорта ставим знаки о проведении дорожных работ, а сами должны быть в жилетах, чтобы водители и пешеходы могли на расстоянии видеть, что здесь проводятся снегоуборочные работы. На данном участке нас трудится восемь человек», – рассказывает Анатолий Руфов.

Дорожные бригады ночной смены в основном трудятся на тех участках, где узкие дороги, чтобы успеть выполнить работы при малом количестве движения автотранспорта.

Окружная администрация напоминает, что снег и наледь с внутриквартальных проездов, дворовых территорий и частного сектора вывозится управляющими компаниями, ТСЖ или самими собственниками частного сектора.

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