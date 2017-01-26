Депутатов районов и наслегов обучат внедрению проектного управления. Семинар пройдет в рамках I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики, который пройдет 29-30 марта.

«Для делегатов съезда 27-28 марта планируется провести курсы повышения квалификации по программе «Внедрение проектного управления на муниципальном уровне», – заявила проректор по образованию и науке Высшей школы инновационного менеджмента при Главе республики Майя Курнева 25 января на заседании организационного комитета.

Слушателями курсов станут делегаты I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Якутии. По словам Курневой, по окончании обучения продолжительностью 16 часов слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации.

«Курсы будут организованы по государственной программе «Развитие кадрового потенциала на 2012-2019 годы» и пройдут в Якутске в актовом зале Высшей школы инновационного менеджмента при Главе республики (бывшего Института управления при Главе Республики Саха (Якутия) по адресу пр. Ленина, дом 1», – сообщила проректор.

В адрес председателей районных Советов депутатов направлены письма о формировании списка слушателей курсов. Внедрению проектного управления на муниципальном уровне планируется обучить 120 депутатов районов и наслегов.

Напомним, съезд проводится по инициативе Госсобрания (Ил Тумэн) пятого созыва.