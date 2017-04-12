День сына в коррекционной школе-интернате отметили конкурсами и спортивными состязаниями

В коррекционной школе-интернате I вида завершилась декада, посвященная празднованию Дня сына в республике. Мальчики показали ловкость,таланты и умения в спортивных состязаниях, конкурсах рисунков и сочинений.

Декада в честь Дня сына в Якутии в школе для глухих детей началась 3 апреля. Сегодня, 12 апреля, ее закрыли торжественным награждением.

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Глава республики Егор Борисов 6 февраля подписал указ об учреждения Дня сына. Теперь он будет отмечать ежегодно во второе воскресенье апреля. История появления праздника связана с инициативой Якутского регионального отделения движения «Матери России».

«Сегодня мы подводим итог нашей декады, которую мы посвятили впервые празднуемому в республике Дню сына. Эту инициативу мы подхватили сразу, потому как в нашей школе большинство учащихся – мальчики. Мы уделяем большое внимание воспитанию детей, они в первую очередь должны вырасти достойными гражданами республики и страны», — отметила директор школы-интерната Оксана Винокурова.

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В школе в рамках декады прошли конкурсы рисунков для начальных классов и среднего звена, сочинений для старшеклассников, а также спортивные состязания «А ну-ка, сыновья!» для учеников 5-8 классов и «Я и мой брат» – для младших и средних классов.

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«От имени нашей общественной организации поздравляем вас с этим праздником. Желаю вам, чтобы вы были еще сильнее, спортивнее. Мы хотим поблагодарить учителей и воспитателей за труд и успехи детей», — с такими словами обратилась к воспитанникам и педагогам директор института развития образования и повышения квалификации и член Якутского регионального отделения движения «Матери России» Галина Алексеева.

Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Алексей Щербаков признался, что интересуется языком жестов, всех присутствующих детей он поздравил с помощью этого невербального средства коммуникации. «Существует много внутрисемейных проблем, которые отражаются потом в глобальном масштабе. Нам нужно их решать, начиная с себя, с самого детства. Такой день важен как для семьи, так и для всей страны», — отметил он.

В заключительном праздничном концерте выступили ученики школы-интерната, родители и гости.