День студента: Молодогвардейцы Якутии помогли многодетной семье

В День студента, 25 января, Молодая Гвардия Единой России совместно с Добровольческим Центром «ВиНиЛ» ППОС СВФУ им.М.К.Аммосова оказали адресную помощь многодетной семье Сазонтовых, съездили и вручили тёплые детские вещи и одежду.

18 января в частном доме многодетной семьи Сазонтовых прорвало трубу, все детские вещи, в том числе и теплая одежда, были затоплены, после чего семья обратилась к активистам направления «Студфонд» Молодой Гвардии с просьбой помочь по организации сбора одежды для детей.

С 21 по 24 января был объявлен сбор детских вещей, общими усилиями активистов и студентов собрали четыре пакета одежды.

Мать четверых детей Светлана Сазонтова рассказала: «У нас прорвало трубу как раз возле шкафа с вещами, и вода шла очень грязная и вязкая, поэтому все вещи были испорчены, а также испортились полы. С ремонтом труб нам помог сосед-сварщик, за что мы ему очень благодарны«.

«Очень отрадно, что студенты оперативно отозвались на просьбу семьи, которая находится в трудной ситуации. Это является примером того, что можно оказать помощь, имея при этом только желание. Спасибо всем, кто принял участие», — отметила Диана Попова, активист МГЕР, студент СВФУ им.М.К.Аммосова.