День космонавтики: История праздника

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.

Первоначально эта памятная дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, подтверждена указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных, памятных днях», а затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.

Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам. СССР на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.

И к 12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят всевозможные мероприятия — выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое.

В Музее космонавтики в Москве к этой дате традиционно готовят специальные проекты. Ведь 12 апреля — день начала эпохи пилотируемых космических полетов — общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли.